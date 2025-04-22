Kaşarlı pidede yeni uygulama! Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti

Milliyet'te yer alan habere göre pide ürünlerinde artık ‘kaşar mı, yoksa eritme peyniri mi?’ kullanıldığı açıkça belirtilecek. Peki detaylar neler? Eritme peyniri ile kaşar peyniri arasındaki fark ne? Eritme peyniri sağlığa zararlı mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri gıda denetim uzmanı, milliyet.com.tr’ye açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda düzenlemeye gidildi.

Buna göre içeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir üründe tüketiciyi yanıltıcı bir şekilde 'Kaşarlı' ibaresi yazılamaycak.

‘ERİTME PEYNİRLİ PİDE, KAŞARLI PİDE OLARAK SATILAMAZ’

Açıklamada "Tüketicinin talepleri doğrultusunda toplu tüketim yerlerinde tüketiciye servis edilen veya toplu tüketim yeri veya satış yerlerinde paketlenerek tüketiciye arz edilen gıdaların içeriğinde yer alan tüketicinin satın alma tercihini etkileyecek ve/veya birbirinin yerine kullanılan bileşenler, tüketicinin görebileceği bir yerde gıdanın adıyla birlikte tüketiciye sunulur" denilirken "İçeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir pide, “Kaşarlı Pide” olarak tüketiciye sunulamaz. “Eritme Peynirli Pide” olarak adlandırılmalı ve tüketiciye bu ad ile sunulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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KAŞAR PEYNİRİ İLE ERİTME PEYNİRİ ARASINDAKİ FARK NE?

Peki kaşar ile eritme peyniri arasında fark ne? Eritme peyniri sağlığa zararlı mı? Düzenlemeye uymayan işletmelere ne tür cezalar kesiliyor? Hangi peynir türü daha kaliteli? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma’nın açıklamaları şu şekilde: “Etiketleri ve tüketicileri bilgilendirme yönetmeliği güncellendi. Tüketiciye şeffaf davranılıyor. Kaşarlı tost söylediyseniz içinde kaşar olmalı, bir de eritme peyniri diye bir şey var. Sahada tost peyniri diye satılıyor.

Peynir çeşitleri üzerinden sanki daha kaliteliymiş gibi satılan ürünler var. Kaşar peyniri ve eritme peyniri arasındaki fark yeni güncellenen peynir tebliğinde açıklandı. Bu tebliğe göre kaşar peynirinin ana ham maddesi süttür, eritme peynirinin ana ham maddesi yine peynirdir. Yani eritme peyniri ile ikinci nesil peynir üretiliyor gibi. İkisi de yasaldır, tüketilebilir. Vatandaş kaşar peynirine mi para veriyor, eritme peynire mi para veriyor? Buradaki bulanık yapının kalkması lazım. Bakanlık şeffaflık istiyor. Sen işletme olarak yine bu ürünü sat ancak şeffaflık ilkesine dayanarak sat. İçinde kaşar varsa kaşar peynirli pide, eritme peyniri varsa eritme peynirli pide diye satacaksın.

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DÜZENLEMEYE UYMAYAN İŞLETMELERE NE TÜR CEZLAR KESİLİYOR?

Reklam Kurulu yanıltıcı beyandan dolayı idari para cezası kesiyor. Kurul inceleme yapıyor. İdari para cezasını da işletmenin kazancına göre kesiyor.

Ticaret Bakanlığı denetimlerde etiket bilgilerine bakıyor, fahiş fiyat denetimlerini yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da denetimlerinde etiketin içeriğine bakıyor.

‘BAL AROMALI SOSLAR KALDIRILDI’

Bal aromalı sos yasaklandı. Çünkü balı andırıyordu, vatandaşı yanıltıyordu. Halbuki içinde çok az bal vardı, geri kalan aromaydı. Bakanlık bal aromalı sosu kaldırdı.

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‘TERAĞI AROMALI MARGARİN, NAR EKŞİSİ SOSU KALDIRILDI’

Tereyağı aromalı margarini kaldırdı. Nar ekşisi sosu, onu andıran sos kaldırıldı. Artık meyve aromalı gofretlerin üzerinde meyveli diye yazamaz.

‘ERİTME PEYNİRİNİ TÜKETİCİ BİLMİYOR’

Kaşarlı tost yapıyorsan kaşarlı diye satacaksın. Eritme peynirli tost diyorsan eritme peynirli tostu satacaksın. Etiketleri ve tüketicileri bilgilendirme yönetmeliği var. Klavuzda madde madde anlatıldı. İki ürünün ayrımını vatandaş bilmiyor. Eritme peynirini tüketici bilmiyor.

ERİTME PEYNİRİN SAĞLIĞA ZARARI VAR MI?

Eritme peynirlerine bakacak olursak, üreticinin elinde kalan birkaç çeşit peynir vardır, üretici değerlendirmek ister. Bu bir yöntemdir, satışı da yasaldır. Sağlığa herhangi bir zararı yoktur. Sadece kaşar peyniri ile farkı içerisine eritme tuzları girer. Emülsifiye edici tuzlar, eritme tuzlarıdır. Birkaç peyniri bu tozlarla eritiyorlar.

HANGİSİ DAHA KALİTELİ?

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Hangisi daha kaliteli? Kaşar peyniridir. Ancak eritme peyniri de tüketilebilir. Yasal izinlidir.”