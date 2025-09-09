Kars'ta dekar başına 150 kilo ürün verdi: Hasat başladı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
09.09.2025 - 13:36Güncellenme Tarihi:
Kars’ta nohut hasadı başladı. Baharda ekimi gerçekleştirilen nohut, dekar başına 100-150 kilo nohut verdi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, yüksek rakım ve serin iklime rağmen bu yıl nohut üretiminde beklenen verim elde edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üreticilerle birlikte gerçekleştirilen hasat çalışmalarında, dekar başına ortalama 100-150 kilogram verim alındı. Zaman zaman zorlayıcı geçen iklim koşullarına rağmen ürün kalitesi ise memnuniyet verdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve uygulanan hümik asidin de bu başarıda önemli katkı sağladığı öğrenildi. Üreticilere sağlanan destekler hasat öncesinde olduğu gibi sonrasında da devam edecek.

