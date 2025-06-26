Kars için tarih verildi: 31 Ekim'e kadar sürecek

Valilikçe izin verilen mesire alanlarında ise yer ateşi yakılmasına ve mesire alanlarına sabah saat 08.00 den önce ve akşam saat 19.00'dan sonra girenler vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.





Kars Valiliği'nce alınan kararlar şöyle sıralandı: "Kentte daha önce alınan 2025/1 nolu Kars İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararlarının uygulamasına devam edilecek. Sarıkamış Soğuksu Tabiat Parkı dışındaki ormanlık alanlara 01.07.2025 tarihinden 31.10.2025 tarihine kadar görevli personel haricinde girişler yasaklandı. Kars ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen mesire yerlerine sabah saat 08.00'den akşam saat 19.00'a kadar vatandaşların girişlerine izin verilecek. Belirlenen saatlerin dışında mesire alanlarına girenler hakkında cezai işlem uygulanacak. İzin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilirken, Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı".

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Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız bağ ve bahçe artığı ot, dal yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek, anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacak.