Kars buz kesti! Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava da etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte soğuktan dereler donarken, çok sayıda aracın camları buz tuttu, bazı araçlar ise soğuktan donarak çalışmadı. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye, kilim ve halı örttü.

Kentte soğukların etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Sabah işe gitmek için uyandığımızda araçların camları buz tutuyor. Bunu önlemek için araçların camlarına battaniye, kilim seriyoruz. Kars eksi 13 dereceyi gördü. Kışımız başladı, bu saatten sonra soğuklar devam eder" dedi.

Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.