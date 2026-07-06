Sultangazi'de çalıntı motosikletle saldırdılar: 1 kişi ağır yaralandı

Olay, saat 22.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2393 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli şüpheliler, yanlarındaki silahla ateş açtı. Karnından ve omzunda vurulan kişi ağır yaralanırken, saldırganlar geldikleri motosikleti olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin bıraktığı motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.