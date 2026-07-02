NATO ZİRVESİ NE ZAMAN? Ankara Trafiğe Kapalı Yolların Tam Listesi! 2 Temmuz 2026 Son Dakika NATO Zirvesi Gelişmeleri

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Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri aldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar,



Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı,



Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı,



Alparslan Türkeş Caddesi tamamı,



Beştepe Caddesi tamamı,



Söğütözü Caddesi tamamı,



Bahriye Üçok Caddesi tamamı,



Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü,



Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı,



Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.



Konukların kalacağı adreslerle ilgili 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar bazı sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.