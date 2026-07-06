Kayseri'de su fiyatları zamlandı: Depozito sistemi etiketleri değiştirdi

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1 Temmuz'da Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan Depozito İade Sistemi (DOA), geri dönüşümde yeni bir dönemi başlatırken, Kayseri'deki market raflarında da dikkat çeken bir değişim yaşandı. Kentte faaliyet gösteren bazı zincir marketlerde aynı marka ve aynı hacimdeki içme sularının fiyatlarında artış görüldü.

Bir zincir markette, 3 Temmuz'da 500 mililitrelik bir su 5 lira 75 kuruştan satılırken, yeni fiyat etiketiyle 7 lira 25 kuruşa yükseldi. Aynı markette 1,5 litrelik suyun fiyatı ise 11 lira 25 kuruştan 13 lira 50 kuruşa çıktı.

Edinilen bilgilere göre, benzer fiyat güncellemeleri yalnızca tek bir marketle sınırlı kalmadı. Kayseri'deki bazı diğer zincir marketlerde de farklı su markalarının fiyatlarında artış yaşandığı görüldü.

Depozito uygulamasıyla birlikte DOA logolu ambalajlar için iade sistemi devreye girerken, marketlerde değişen fiyat etiketleri de vatandaşların gündemine oturdu.

Fiyat artışına ilişkin resmi açıklama yok

Su fiyatlarında görülen artışın doğrudan Depozito İade Sistemi'nden kaynaklandığına ilişkin üretici firmalar veya market zincirleri tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Fiyat değişikliklerinin maliyet artışları, lojistik giderleri, üretim maliyetleri ya da ticari fiyat güncellemeleri gibi farklı nedenlerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

Buna rağmen, fiyat etiketlerinin sistemin ülke genelinde uygulanmaya başlamasının hemen ardından değişmesi, vatandaşların dikkatini çeken gelişmeler arasında yer aldı.

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DOA sistemi devam ediyor

Depozito İade Sistemi kapsamında DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlara ambalaj başına 1 lira ödeme yapılıyor. Bakanlık, sistem sayesinde geri dönüşüm oranının artırılmasını ve yıllık milyarlarca ambalajın ekonomiye yeniden kazandırılmasını hedefliyor.