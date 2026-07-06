Didim'de Lavanta ve Aromaterapi Festivali sona erdi: Uzmanlar gıda güvenliğinin şifrelerini açıkladı!

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Festivalin ikinci gününde Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı’nda gerçekleştirilen "Aromaterapi ile Yoga" etkinliğiyle güne huzurlu bir başlangıç yapıldı. Ardından DİGEM’de düzenlenen 'Aromaterapik Lezzetler' açılış kokteyli ve söyleşi programıyla festival, doğa, bilim ve yerel üretimi buluşturan içerikleriyle devam etti. 'İklim Değişikliği, Habitat Floraya Etkileri ve Gıda Güvenliği' ile 'Yerel Gıda Üretimi İklim Krizine Yanıt Olabilir mi?' başlıklarının ele alındığı söyleşide Gıda Mühendisi ve Yazar Dr. Barış Onur Örs ile Doğa ve Kültür Araştırmacısı Sevim Şahin, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir tarım ve yerel üretimin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.