NATO ZİRVESİ NE ZAMAN 2026? Ankara'da hangi yollar kapanacak? NATO Zirvesi için verilen tatil kimleri kapsıyor? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek? NATO 2026 Ankara Zirvesi'ne hangi ülkeler katılacak?
NATO ne zaman yapılacak? Ankara'da hangi yollar kapanacak? NATO Zirvesi'ne hangi ülkeler katılacak? NATO'da olan ülkeler hangileri? Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO 2026 Liderler Zirvesi yaklaşırken milyonlarca kişi bu soruların yanıtını araştırıyor. Dünya siyasetinin en önemli toplantılarından biri olarak görülen NATO Zirvesi nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alınırken, trafik düzenlemeleri, kamu çalışanlarına yönelik idari izin uygulamaları ve liderlerin ziyaret programları da merak konusu oldu. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere çok sayıda liderin Ankara'ya gelmesi beklenirken, gözler NATO Zirvesi tarihine ve zirve süresince uygulanacak tedbirlere çevrildi.
NATO Zirvesi ne zaman yapılacak? Ankara'da yollar kapanacak mı? NATO Zirvesi tatili kimleri kapsıyor? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek? NATO'ya üye ülkeler hangileri? NATO 2026 Ankara Zirvesi'ne hangi liderler katılacak? Başkent Ankara, tarihinin en önemli diplomatik organizasyonlarından birine hazırlanıyor. Dünyanın en güçlü askeri ittifakı olarak kabul edilen NATO'nun liderler zirvesi için onlarca ülkenin devlet ve hükümet başkanı Türkiye'ye gelecek. Zirve nedeniyle şehir genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, ulaşım planlamaları, kamu kurumlarında uygulanacak çalışma düzeni ve yabancı heyetlerin programları yakından takip ediliyor. Özellikle Donald Trump'ın Türkiye ziyareti ve Ankara'da uygulanacak trafik tedbirleri vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.
NATO ZİRVESİ NE ZAMAN 2026?
2026 NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirveye NATO üyesi ülkelerin liderleri, üst düzey diplomatlar, savunma ve dış politika temsilcileri katılacak. Türkiye, NATO tarihindeki ikinci liderler zirvesine ev sahipliği yapacak ve iki gün boyunca dünya diplomasisinin merkezi haline gelecek.
ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.
KONUKLARIN KALACAĞI ADRESLER
Konukların kalacağı adreslerle ilgili 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar bazı sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ÇEKİLECEK
Bu kapsamda, Yenimahalle ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi, 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı'na bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi, 173. Cadde tamamı, 171. Cadde tamamı, 172. Cadde tamamı,
Beştepe Mahallesi, Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamında sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar çekilecek.
ÇANKAYA İLÇESİ'NDEKİ KAPALI YOLLAR
Çankaya ilçesindeki Yıldızevler Mahallesi, Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi, Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi,
Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi, 1377. Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi, 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı, Üniversiteler Mahallesi, ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan cadde ve sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.
KONUKLARIN KULLANACAĞI GÜZERGAHLAR
Konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda, Ankara Çevre Yolu'nun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevki Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümünün tamamı, Özal Bulvarı tamamı, İsmet İnönü Bulvarı tamamı, Ankara Bulvarı tamamı, Anadolu Bulvarı tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Köprü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı'nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü,
Dumlupınar Bulvarı'nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596 Cadde arasında kalan bölümü, 1071 Malazgirt Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Türk Kızılayı Caddesi tamamı, Cinnah Caddesi tamamı, Çankaya Caddesi tamamı, Simon Bolivar Caddesi tamamı, Rabindranath Tagore Caddesi tamamı, John F. Kennedy Caddesi tamamı, 2453. Sokak tamamı, sadece konvoy geçişleri esnasında araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar çekilecek.
Alternatif olarak kullanılabilecek yollar
Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni, Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni kullanabilecek.
KAPALI VE ALTERNATİF YOLLAR İÇİN ONLİNE HARİTA PAYLAŞILDI
Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni, Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni, Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatifi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi olacak.
Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken alternatif güzergahları tercih etmelerinin ve trafik işaret ile yönlendirme tabelalarına uymalarının önem arz ettiği belirtildi.
Kapalı yollara ve alternatif güzergahlara ilişkin detaylara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "https://harita.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
NATO ZİRVESİ TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle uygulanacak idari izin tarihleri 6-12 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Zirvenin ise 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması planlanıyor.
Bu kapsamda belirlenen kamu personeli, zirve haftası boyunca idari izinli sayılacak.
6-12 TEMMUZ'DA MEMURLAR İDARİ İZİNLİ Mİ?
Evet. Ankara'da belirlenen ilçelerde görev yapan kamu personelinin 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli olması yönünde karar alındı. Ancak uygulama tüm memurları kapsamıyor. Bazı kurumlar ve kritik görevlerde bulunan personeller izin uygulamasının dışında tutulacak.
HANGİ İLÇELERDEKİ MEMURLAR İDARİ İZİNLİ OLACAK?
Açıklanan bilgilere göre aşağıdaki ilçelerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel idari izin kapsamına alındı:
Altındağ
Çankaya
Etimesgut
Gölbaşı
Keçiören
Mamak
Pursaklar
Sincan
Yenimahalle
TRUMP TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Zirvenin düzenleneceği 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de olması öngörülen Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de beklentiler arasında yer alıyor.
Trump'ın ziyareti, son yılların en dikkat çeken diplomatik temaslarından biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından görüşmelerin kritik öneme sahip olabileceğini belirtiyor.
NATO 2026 ANKARA ZİRVESİ'NE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?
Ankara'daki zirveye NATO'nun 32 üye ülkesi katılacak. Bunun yanı sıra NATO'nun iş birliği yaptığı bazı partner ülkeler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin de toplantılarda yer alması bekleniyor.
ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Türkiye ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri zirvede aynı masa etrafında buluşacak. Savunma, güvenlik, bölgesel krizler, teknoloji ve küresel tehditler zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.
NATO'DA OLAN ÜLKELER HANGİLERİ?
NATO'nun güncel olarak 32 üyesi bulunuyor. İttifakta yer alan ülkeler şunlar:
Türkiye
ABD
Almanya
Fransa
Birleşik Krallık
İtalya
İspanya
Kanada
Belçika
Hollanda
Lüksemburg
Portekiz
Yunanistan
Norveç
Danimarka
İzlanda
Polonya
Çekya
Slovakya
Macaristan
Slovenya
Romanya
Bulgaristan
Hırvatistan
Arnavutluk
Karadağ
Kuzey Makedonya
Estonya
Letonya
Litvanya
Finlandiya
İsveç
ANKARA NEDEN DÜNYANIN GÜNDEMİNDE?
Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi yalnızca Türkiye için değil, küresel siyaset açısından da büyük önem taşıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın güvenliği, savunma harcamaları, terörle mücadele, yapay zekâ destekli savunma sistemleri ve bölgesel krizler gibi kritik başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.
On binlerce görevlinin güvenlik için sahada olacağı zirve süresince Ankara'ya yüzlerce heyet, binlerce yabancı gazeteci ve çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisi gelecek. Bu yönüyle NATO 2026 Ankara Zirvesi, Türkiye'nin son yıllarda ev sahipliği yaptığı en büyük uluslararası organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.