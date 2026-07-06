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Kağıthane'de cadde ortasında alev aldı: Bir anda küle döndü

06.07.2026 - 08:47Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Kağıthane'de cadde ortasında alev aldı: Bir anda küle döndü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde caddede alev alan otomobil kısa süre içerisinde tüm aracı sardı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin motor bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek indi. Kısa süre sonra motor kısmında başlayan yangın tüm aracı sardı. Çevredekilerden yardım isteyen sürücü, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kağıthanede cadde ortasında alev aldı: Bir anda küle döndü

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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