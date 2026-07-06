Kağıthane'de cadde ortasında alev aldı: Bir anda küle döndü

Yangın, saat 02.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin motor bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek indi. Kısa süre sonra motor kısmında başlayan yangın tüm aracı sardı. Çevredekilerden yardım isteyen sürücü, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.