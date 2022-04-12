Tedirgin eden kargo uçağı! Defalarca turladı, gerçek sonra ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan MNG Havayolları'na ait kargo uçağı, teknik bir arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi.
12.04.2022 - 21:43 | | Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)
Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.20'de Londra Luton Havalimanı'na gitmek için kalkış yapan MNG Kargo'ya ait MB200 sefer sayılı Airbus A330-243F tipi uçağında kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi.
Bunun üzerine Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçak Marmara Denizi üzerinde Tekirdağ açıklarında turlamaya başladı. Yaklaşık 2 saat 20 dakika iniş ağırlığına ulaşmak için havada tur atan uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.