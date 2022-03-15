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Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 1075 yerleşim yerinin yolu kapandı

Karadeniz Bölgesi'ndeki 8 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1075 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

15.03.2022 - 11:54 | | Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)
Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 1075 yerleşim yerinin yolu kapandı

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Trabzon'da 608, Rize’de 231, Ordu’da 49, Giresun’da 138, Sinop’ta 9, Artvin'de 21, Gümüşhane'de 9, Samsun'da 10 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Bölge illerindeki valiliklerce yapılan yazılı açıklamalarda, kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olduğu, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Bu arada, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun'daki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

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