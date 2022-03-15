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Yeni varyant gelecek mi? Prof. Dr. Aydın'dan flaş açıklama

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Yeni oluşacak varyantların Delta gibi ciddi sağlık sorunu yaratabileceğini öngörmüyoruz. Varyant oluşumu devam edecek ama iyi yönde devam edeceğine yönelik kanılarımız var. Daha kötü varyant gelmeyecek" dedi.

15.03.2022 - 09:59 | | Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)
Yeni varyant gelecek mi? Prof. Dr. Aydın'dan flaş açıklama

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın, koronavirüsün mutasyona uğramaya ve yeni varyantlar oluşturmaya devam edeceğini belirtti. Salgında en büyük silahın aşılanma olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydın, "En son oluşan Omicron varyantı, kendi içinde ikinci bir varyant oluşturdu ama Omicron türü varyant. Bu varyant atasal virüsten çok uzaklaştı. 60'a yakın mutasyon yaptı. Bütün bu mutasyonların geri dönüp, Delta'ya veya Alfa'ya benzeyen yeni varyant oluşumunu beklemiyoruz. Yeni oluşacak varyantların Delta gibi ciddi sağlık sorunu yaratabileceğini öngörmüyoruz. Varyant oluşumu devam edecek ama iyi yönde devam edeceğine yönelik kanılarımız var. Daha kötü bir varyant gelmeyecek" dedi. 

'TEDBİRLERE UYALIM, AŞILARIMIZ OLALIM'

Dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının öldürücü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydın, "Ülkemizde her gün 100'ün üzerinde insan hayatını kaybediyor. Dünyada düşünürsek, 6 milyonun üzerinde insan öldü. Dünyada hala aslında en çok ölümlerin de Omicron döneminde olduğunu unutmayalım. Evet, daha hafif hastalık yapıyor ama aralık, ocak, şubat aylarında günlük 250-300 kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu varyantın sağlıklı insanlarda sorun çıkarması düştü, aşılılarda sorun çıkarması düştü ama diğer insanlarda sorun yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla kendi içinde oluşturacağı varyantları, bundan daha fazla öldürücü olmasını beklemiyoruz ama azcık değişse de mevcut öldürücülüğü sağlık sorunu olan insanlarda hala yüksek. O nedenle mutlaka hijyen kurallarına ve riskin olabileceği yerlerde maske kuralına uymaya gayret edelim. Elbette gün gün takip ediyoruz ve önümüzdeki günlerde de bu virüse yakalananların sayısı giderek düşüyor ama hatırlayın; bir insana bulaşmış ve o insandan bütün ülkemize yayıldı. Böyle bir durumun oluşmaması için 'Tehlike geçti' haberini Sağlık Bakanlığı'ndan alıncaya kadar tedbirli davranalım. Sektörlerimizin kapatıp, faaliyetlerini durduracak bir tehlikenin olmadığını ekleyelim. Tedbirlere uyalım en önemlisi de aşılarımızı olalım ve bunları tamamlayıcı aşılarımızla tamamlayalım" diye konuştu.

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