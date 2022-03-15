Türkiye dünyaya korku salacak! Tarih belli oldu! Geliyor

SİHA'LARA YERLİ MOTOR

Türkiye'nin yüz akı İHA ve SİHA'ların motor ve bazı akşamları Ukrayna'da üretiliyordu. Rusya'nın bu ülkeyi işgali ile birlikle bunların tedarikinde belli sıkıntılar yaşanmaya başladı. Daha önce çıkartılan zorluklar nedeniyle başlatılan yerli motor projesine hız verildi.