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Türkiye dünyaya korku salacak! Tarih belli oldu! Geliyor

Türkiye, silah sanayinde arka arkaya önemli adımlar atmaya, kendine yeter bir ülke olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilk savaş uçağı 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkacak. 2028 yılında ise toklarda yerini alması yani Türkiye'nin semalarında yerli uçakların uçması hedefleniyor. TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri geçen günlerde Savunma Sanayi Başkanlığı ve ASELSAN'ı ziyaret etti. Komisyon üyesi milletvekillerine kurumların devam eden çalışmaları ve yeni projeler ile ilgili detaylı bilgi verildi.

• 15 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:
1Türkiye dünyaya korku salacak Tarih belli oldu Geliyor

İHA VE SİHA'lara yerli motor geliyor. Motor ve hammadde yerli olacak, dışa bağımlılık bitiyor. Yerli savaş uçağı 18 Mart 2023'te hangardan çıkacak.

2Türkiye dünyaya korku salacak Tarih belli oldu Geliyor

Türkiye, silah sanayinde arka arkaya önemli adımlar atmaya, kendine yeter bir ülke olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilk savaş uçağı 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkacak. 2028 yılında ise toklarda yerini alması yani Türkiye'nin semalarında yerli uçakların uçması hedefleniyor.

3Türkiye dünyaya korku salacak Tarih belli oldu Geliyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri geçen günlerde Savunma Sanayi Başkanlığı ve ASELSAN'ı ziyaret etti. Komisyon üyesi milletvekillerine kurumların devam eden çalışmaları ve yeni projeler ile ilgili detaylı bilgi verildi.

4TANK DENEMELERİ YAPILIYOR

TANK DENEMELERİ YAPILIYOR

Tank-palet fabrikasında üretilen Altay tanklarının motorlarıyla ilgili Almanya ve Güney Kore ile temaslar uzun süredir devam ediyordu. En sonunda Güney Kore'den motor geldi. Denemeler yapılıyor.

5SİHALARA YERLİ MOTOR

SİHA'LARA YERLİ MOTOR

Türkiye'nin yüz akı İHA ve SİHA'ların motor ve bazı akşamları Ukrayna'da üretiliyordu. Rusya'nın bu ülkeyi işgali ile birlikle bunların tedarikinde belli sıkıntılar yaşanmaya başladı. Daha önce çıkartılan zorluklar nedeniyle başlatılan yerli motor projesine hız verildi.

6Türkiye dünyaya korku salacak Tarih belli oldu Geliyor

Yapılan bu çalışmalar sonuç verdi ve motorlar deneme aşamasına geldi. Kısa bir süre içinde sonuç alınıp yüz akı İHA ve SİHA'ların yerli motorla uçması hedefleniyor.

7Türkiye dünyaya korku salacak Tarih belli oldu Geliyor

Milli muharip uçağıyla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi paylaşıldı. Uçağın ilk denemeleri 18 Mart 2023'te yapılacak ve böylece ilk kez hangardan çıkmış olacak.

8Türkiye dünyaya korku salacak Tarih belli oldu Geliyor

Denemelerin en az 3-4 yıl süreceği, milli muharip uçağının 2028 yılında stoklarda yer alabileceği belirtiliyor.

9100 BÜYÜK ŞİRKET ARASINDA

100 BÜYÜK ŞİRKET ARASINDA

ASELSAN, elektronik sanayi ürünleri üretiminde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girdi. ASELSAN'ın yeni bazı projeleri hayata geçirilerek, deniz kuvvetleri ve jandarma tarafından kullanılmaya başlandı. Özellikle yeni uzun menzilli radarların aktif olarak kullanılıyor.

10YERLİ MOTORA YOĞUNLAŞILDI

YERLİ MOTORA YOĞUNLAŞILDI

Savunma sanayinde özellikle hammadde ve motor üretiminden kaynaklanan dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasına yoğunlaşıldı. Bu konuda sürekli yeni adımlar atılıyor.

11Türkiye dünyaya korku salacak Tarih belli oldu Geliyor
12Türkiye dünyaya korku salacak Tarih belli oldu Geliyor
13Türkiye dünyaya korku salacak Tarih belli oldu Geliyor

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