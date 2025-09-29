'Karadeniz fırtınası' balık tezgahlarını vurdu! Fiyatlar yüzde 25 birden arttı

Haberin Devamı

İhsaniye Mahallesi'nde haftanın her günü açık olan balık tezgahlarında hamsi yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta balık avı yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlarda 200 liradan satılan hamsi, bu hafta Karadeniz'de etkili olan 'Kestane Karası' fırtınası nedeniyle zamlandı. Tezgahlarda hamsinin yanı sıra istavrit 200 lira, sardalya 200 lira, barbunya 250 lira ve mezgit ise 300 liradan satışa sunuldu. Ancak palamut, bu sezon Karadeniz'de avlanmadığı için tezgahlarda yer almadı.



"Fırtına nedeniyle fiyatlarda artış yaşandı"

Denizdeki fırtına nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen balıkçı Emre Yıldız, "Üç gün öncesine kadar yine 200 liraydı. Ancak son üç gündür Karadeniz Bölgesi'nde ‘kestane karası' dediğimiz bir fırtına var. Bu fırtına nedeniyle fiyatlarda artış yaşandı. Çünkü bu balığı küçük kayıklar da avlıyor, ancak bu hava şartlarında küçük kayıklar denize açılamıyor. Sadece büyük kayıkların çıkabildiği bir fırtına söz konusu. Fiyat artışı da bu nedenle gerçekleşti. Hamsi şu an 250 lira. Diğer balıkları da etkiledi bu durum. Örneğin mezgit fırtınadan dolayı çıkmıyor. Barbunya ise hala uygun sayılır, o da 250 lira. İstavrit ise 200 lira. Ancak hepsinde yaklaşık 50 liralık bir artış oldu. Bu artışın geçici olduğunu ve fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.







"Palamudu tezgahlarda görme ihtimaliniz şu an çok düşük"

Palamudun göç balığı olduğu için bu sene tezgahlarda yer bulmasının zor olduğunu belirten Yıldız, "Palamudu tezgahlarda görme ihtimaliniz şu an çok düşük. Palamut göç balığıdır. Belirli bir rotasyonu vardır. Sadece Karadeniz'de durmaz. Karadeniz'den çıkar, Marmara'ya geçer, oradan Akdeniz'e, hatta okyanusa kadar yol alır. Bu rotasyonu tamamlaması 3 ila 4 yıl sürer. Dolayısıyla 3-4 sene sonra yeniden bol miktarda palamut görebiliriz. Ancak gelecek yıl yalnızca tek tük çıkar; biraz fazla olabilir ama yine de geçen yıl olduğu gibi bir bolluk beklemiyoruz. Çünkü palamut, her yıl aynı miktarda çıkan bir balık değildir. Şu anda tezgahta zaten bir tane bile palamut yok. Haldeki fiyatı da oldukça yüksek. Küçücük, 'çingene palamudu' dediğimiz ufak palamut bile 400 lira. Bu fiyattan alıp tezgaha koymamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.