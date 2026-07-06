Kahramanmaraş, Uluslararası Bisiklet Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak: Dev Şampiyonanın detayları belli oldu!

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Sporcular; Beyoğlu, Demirciler, Abbaslar, Kapıçam, Karacasu, Kılavuzlu ve Bulutoğlu güzergahını takip ederek 128 kilometrelik parkuru tamamlayacak. Etap, Ali Kayası Cam Teras'ta sona erecek ve ödül töreni burada gerçekleştirilecek. İkinci etap ise 5 Ağustos Çarşamba günü saat 09.00'da KAFUM'dan start alacak. Türkoğlu, Demirciler, Maksutuşağı, Narlı ve Pazarcık güzergahında ilerleyecek sporcular, Sanayi Kavşağı ve Madalya Kavşağı üzerinden geçerek 118 kilometrelik etabı KAFUM'da tamamlayacak.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklet sporunun hem Kahramanmaraş hem de Türkiye açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Olimpiyatlarda en fazla madalya kazandıran branşlardan biri olan bisiklette, Kahramanmaraş hem dağ bisikleti hem de yol bisikletinde önemli başarılara imza atıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. Bu çalışmalar sayesinde hem Kahramanmaraş'ın tanıtımına katkı sağlanıyor hem de bisiklet sporunun gelişimi destekleniyor" ifadelerini kullandı.