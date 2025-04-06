Karabük'te trafik kazasında 3 kızını kaybeden anne de hayatını kaybetti

Kaza, 3 Nisan’da akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. Seyit Hamza Y. (28) yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık’ın (53) kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada refüje savrulan otomobilin sürücüsü Aziz Uluışık ile kızları Berfin (24), Kübra (35) ve Esra Uluışık (44) hayatını kaybetti, eşi Feride Uluışık ise yaralandı.

Feride Uluışık tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.