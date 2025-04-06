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Karabük'te trafik kazasında 3 kızını kaybeden anne de hayatını kaybetti

06.04.2025 - 16:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)-

Karabük'te trafik kazasında 3 kızını kaybeden anne de hayatını kaybetti

Karabük'te 3 gün öne TIR’ın otomobile çarptığı kazada ölü sayısı 5’e çıktı. Kazada eşi ve 3 kızını kaybeden Feride Uluışık (65) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 3 Nisan’da akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. Seyit Hamza Y. (28) yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık’ın (53) kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada refüje savrulan otomobilin sürücüsü Aziz Uluışık ile kızları Berfin (24), Kübra (35) ve Esra Uluışık (44) hayatını kaybetti, eşi Feride Uluışık ise yaralandı.

Feride Uluışık tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

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