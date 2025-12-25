Karabük’te motosiklet kazasında astsubay ağır yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.12.2025 - 00:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat ÖZELCİ/ KARABÜK, (DHA)

Karabük’te, devrilen motosiklet sürücüsü Astsubay B.K. (24) ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda Astsubay olan B.K. yönetimindeki 06 FKM 068 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehirdeki özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından B.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

