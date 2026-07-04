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Karadeniz'de dev hortum kamerayla görüntülendi

04.07.2026 - 23:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ARTVİN (İHA)

Karadeniz'de dev hortum kamerayla görüntülendi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Denizde ilerleyen hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan yağış geçişi sırasında deniz üzerinde kara bulutların yoğunlaştığı bölgede hortum oluştu. Gökyüzünden denize doğru uzanan hortumun yanında oluşan sağanak yağış perdesi de dikkat çekti.

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O sırada sahilde bulunan ve denize giren vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların hortumun büyüklüğünü konuşarak o anları takip ettiği duyuldu.

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Bir süre Karadeniz üzerinde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, geriye vatandaşların kaydettiği görüntüler kaldı.

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