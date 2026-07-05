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Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

05.07.2026 - 00:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

Şırnak’ta Hz. Nuh’u Anma Merasimi kapsamında düzenlenen ışıklı dron gösterisi, gökyüzünde oluşturduğu koreografiyle ilgi gördü.

1Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

Hz. Nuh’u Anma Merasimi kapsamında Şırnak Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ışıklı dron gösterisi düzenlendi. Programa Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay katıldı.

2Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

Protokol, millet bahçesi girişinde erbaneler eşliğinde söylenen şarkılarla karşılandı. Daha sonra çocuklarla birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Nuh Tufanı’ oyunu ile Hz. Nuh çizgi filmi izlendi.

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3Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

‘TÜRKİYE YÜZYILI’NIN NUH’UN GEMİSİ İNŞA EDİLİYOR’

Programda konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Dünden beri Şırnak’tayız. Bugün Cizre ve İdil’de bazı ziyaretlerimiz oldu.

4Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

Köylerimizi ziyaret ettik. İnşallah yarın da yine Cudi’de, Sefine’de, Hazreti Nuh’u Anma Merasimlerine iştirak edeceğiz. Şunu kısaca ifade etmek isterim ki en son 2021 Temmuz ayında yani tam 5 yıl önce Şırnak’a gelmiştim. 5 yılın muhasebesini ve mukayesesini yaptım. Beni en çok mutlu eden bir manzara gördüm. O da şu; cıvıl cıvıl çocuklarımızın, gençlerimizin yüzündeki neşeyi, umudu ve güzelliği gördüm.

5Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de, Sayın Cumhurbaşkanımız da artık devlet politikası haline gelmiş Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte, Türkiye Yüzyılı’nın Nuh’un Gemisi inşa edilmektedir. Bu gemide aynı vatanın evlatları olarak, aynı devletin vatandaşları olarak hepimize de yer var, yer bulunmaktadır değerli kardeşlerim. İşte bu Nuh’un günümüzdeki, çağımızdaki yeni Türkiye Yüzyılı’ndaki inşasına bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, insanlarımızı davet ediyoruz” dedi.

6Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

‘TÜRKİYE YÜZYILI’NI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ’

Vali Birol Ekici de Nuh Tufanı’nın umut ve yeniden başlangıcın simgesi olduğunu belirterek “Hepinizin bildiği üzere Hz. Nuh’un Tufanı’nda bir çağrı var, bir umut var.

7Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

Ve bu dağın üzerine inen gemiden sonra iyiliğin yeşermesi ve tüm dünyaya insanlığın dağılmasıyla ilgili bir olay var. Ve bugün yine bir çağrıyla baş başayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye çağrısıyla baş başayız.

8Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

Ve bu Terörsüz Türkiye sürecini başarıyla tamamladığımız zaman Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz. Onun için buradayız. Biz yıllarca bu karşıdaki dağa baktık.

9Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

40 yıl karanlık bir dönem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza yine Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli’ye buradan şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

10Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ışıklı dron gösterisi, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.