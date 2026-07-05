Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

4

Köylerimizi ziyaret ettik. İnşallah yarın da yine Cudi’de, Sefine’de, Hazreti Nuh’u Anma Merasimlerine iştirak edeceğiz. Şunu kısaca ifade etmek isterim ki en son 2021 Temmuz ayında yani tam 5 yıl önce Şırnak’a gelmiştim. 5 yılın muhasebesini ve mukayesesini yaptım. Beni en çok mutlu eden bir manzara gördüm. O da şu; cıvıl cıvıl çocuklarımızın, gençlerimizin yüzündeki neşeyi, umudu ve güzelliği gördüm.