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Karabük ve Kastamonu'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Kastamonu kent merkezine bağlı Alpağut köyü ile Karabük'ün Kale Köyü Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

22.07.2024 - 17:02 | | İHA
Karabük ve Kastamonu'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Kent merkezine bağlı Alpağut köyündeki ormanda 15.30 sıralarında yangın çıktı. Halkın ihbarıyla bölgeye çok sayıda İl Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı. İtfaiye araçları ve arazözlerin yanı sıra helikopter desteği de sağlandı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

KARABÜK

Karabük'ün Kale Köyü Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, arazöz ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ormanlık alandan gökyüzüne yükselen dumanlar çevredeki yerleşim yerlerinden rahatlıkla görülürken, yangın bölgesinde sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu öğrenildi

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