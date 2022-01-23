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Kar yağışı kabusa döndü! Tüm yollar kapandı, yolcular terminalde kaldı! Konya, Ankara, Antalya...

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamına ulaşım engellendi. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu.

23.01.2022 - 16:12 |
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Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapandı!
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapandı!
Konya'yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapandı!
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Son dakika haberine göre; Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Dün saat 23.50 itibarıyla kenti; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu.

Kendi aracıyla İzmir'den Malatya'ya giden Şahabettin Karagüllü "Saat 04.00'den itibaren Aksaray yolu üzerinde bekliyoruz. İzmir'den Malatya'ya gidecektik ama gidemedik. Araç içinde battaniyeyle bekliyoruz. Adana yolundan gitmek istedik. Orası da kapalı. Konya'nın tüm giriş- çıkışları kapalı" dedi.

KARA YOLLARI KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

Konya'yı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray, Isparta ve Karaman'a bağlayan kara yolları, anlık hava şartları ve ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrollü olarak açıldı. Yollarda mahsur kalan araçlar, polis eşliğinde belirli noktalara kadar götürülüyor.

Konya'da 24 saattir beklediğini belirten TIR şoförü Yaşar Özkartal "Batman'dan Eskişehir'e gidiyorum. 24 saattir Konya'da bekliyorum" dedi. Adana'dan İzmir'e giden TIR şoförü Yalçın Şahin ise "Gece Adana'dan Konya'ya geldim. Geceyi araçta geçirdim. Sabah kalktım, kar- tipi yürüyecek durum yok. Aracı zor çalıştırdım. Saat 09.00'dan itibaren Konya- Afyonkarahisar kara yolunda çıkışında bekliyorum. Normalde 8 saatte gideceğim yolu, belki şu anda 18 saatte zor gideceğiz" diye konuştu.

KAPALI OLAN ANTALYA YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunda ise araçların Alacabel mevkisinde çığ düşmesi nedeniyle Seydişehir ilçesine kadar geçişine izin veriliyor.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ulaşıma kapalı olan yolun 200 metrelik kısmına çığ düştüğünü belirterek "Olumsuz hava koşulları, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Seydişehir- Antalya kara yolunda da etkili. Seydişehir- Akseki yolunun Alacabel mevkisinde tipi, kar ve fırtına nedeniyle yol, dün saat 17.30'dan itibaren ulaşıma kapanmış bulunmakta. Burada yeni aldığımız bilgiye göre, Alacabel mevkisine çığ düştüğünü öğrendik. Bu sebepten bu akşam da yolu açamayacağız. Yol kapalı olduğu için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Yolun kapalı olması nedeniyle ilçemizde 60 yakın araç ve 200'e yakın kişi, yolda mahsur kalmış durumda. Bu kişileri de okulların tatil olması nedeniyle okul yurtlarında misafir edeceğiz" dedi.

'30 YILDIR BÖYLE KIŞ GÖRÜLMEDİ'

Kenti Ankara bağlayan kara yolunun Kulu- Ankara bölümünde de yolun tamamını açmak için çalışmalar sürüyor. Rize'den Alanya'ya giden Hüseyin Gümüşlü "Rize'den otomobil aldık ve dün yola çıktık. Samsun Kavak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bütün araçlar yolda kaldı. Ankara'dan Konya’ya gidiyoruz, burada da kaldık. 30 yıldır böyle kış görülmedi. Samsun'dan Ankara’ya hiç durmadan 12 saatte zor geldik. Alacabel mevkisini aşabilirsek, Alanya'ya gideceğiz" diye konuştu.

 

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