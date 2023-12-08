Kar bu gece Marmara'ya geri dönüyor: Lapa lapa kar yağacak! Sıcaklıklar aniden düşecek, resmen donacağız

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, Mersin ve Adana'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



ADANA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli, doğusunda şiddetli olması bekleniyor.



BURDUR °C, 11°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.



MERSİN °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.