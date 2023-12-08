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GündemKar bu gece Marmara'ya geri dönüyor: Lapa lapa kar yağacak! Sıcaklıklar aniden düşecek, resmen donacağız
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Kar bu gece Marmara'ya geri dönüyor: Lapa lapa kar yağacak! Sıcaklıklar aniden düşecek, resmen donacağız

Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı geldi. Yoğun kar yağışı Marmara'ya giriş yapıyor. Sıcaklıklar aniden düşecek. Çok sayıda kentte alarm verildi. Lapa lapa kar yağışı etkili olacak. Hava resmen buz kesecek. Meteoroloji uzmanları ve MGM art arda duyurdu. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamalarının ayrıntıları...

• 08 Aralık 2023 - 14:10 • Son Güncelleme:
• 08 Aralık 2023 - 14:10 • Son Güncelleme:
1Kar bu gece Marmaraya geri dönüyor: Lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar aniden düşecek, resmen donacağız

Havaların soğumasıyla birlikte, 'Kar ne zaman yağacak?' sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle öğrenciler, hamileler ve engelliler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Peki okulları tatil ettirecek, evden çıkmayı zorlu hale getirecek, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılabileceği kar yağışı ne zaman başlayacak? Yoğun kar yağışı İstanbul dahil çok sayıda kent için gün verildi. Hem Meteoroloji uzmanları hem de MGM'den yapılan açıklamalarda vatandaşlar soğuk hava kuvvetli yağışa karşı uyarıldı. Sadece saatler kalan kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

2Kar bu gece Marmaraya geri dönüyor: Lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar aniden düşecek, resmen donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

3Kar bu gece Marmaraya geri dönüyor: Lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar aniden düşecek, resmen donacağız

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

4Kar bu gece Marmaraya geri dönüyor: Lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar aniden düşecek, resmen donacağız

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya’nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu anla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

6EGE

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde(Kuzey Ege kıyıları ve Denizli hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyinde kuzey yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

7AKDENİZ

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, Mersin ve Adana'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli, doğusunda şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 11°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 18°CÇok bulutlu

SAMSUN °C, 18°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden aralıklı sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri haric aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 7°CÇok bulutlu

MALATYA °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 10°CÇok bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

13PROF. DR. ŞENDEN KAR UYARISI

PROF. DR. ŞEN'DEN KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün tüm Türkiye'de yağış var. Genellikle yağmur. Mersin, Adana, Antalya'da şiddetli. Özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel ve Sertavul geçitlerinde Kar ulaşımı etkiler.

14Kar bu gece Marmaraya geri dönüyor: Lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar aniden düşecek, resmen donacağız

Prof. Dr. Şen, "İstanbul bugün zamanla kuvvetli yağmurlu. Rüzgar poyrazdan kuvvetli esiyor, sıcaklık 8 derece. İzmir kuvvetli yağmurlu 14 derece. Antalya'da şiddetli yağmur var, su baskını olabilir, 18 derece" ifadelerini kullandı.

15Kar bu gece Marmaraya geri dönüyor: Lapa lapa kar yağacak Sıcaklıklar aniden düşecek, resmen donacağız