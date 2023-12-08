Kar bu gece Marmara'ya geri dönüyor: Lapa lapa kar yağacak! Sıcaklıklar aniden düşecek, resmen donacağız
Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı geldi. Yoğun kar yağışı Marmara'ya giriş yapıyor. Sıcaklıklar aniden düşecek. Çok sayıda kentte alarm verildi. Lapa lapa kar yağışı etkili olacak. Hava resmen buz kesecek. Meteoroloji uzmanları ve MGM art arda duyurdu. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamalarının ayrıntıları...
• 08 Aralık 2023 - 14:10 • Son Güncelleme:
• 08 Aralık 2023 - 14:10 • Son Güncelleme: