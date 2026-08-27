Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
27.08.2026 - 20:14Güncellenme Tarihi:
Batman’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinde seyir halindeki bir kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.