Ganos Dağları'nın gizli yaşamı kamerada! Fotokapan birbirinden özel anları böyle kaydetti
27.08.2026 - 19:38Güncellenme Tarihi:
Tekirdağ'ın Ganos Dağları'ndaki zengin yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.
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Ganos Dağları'nda doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, birbirinden özel anları kaydetti.
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Görüntülere yaban hayatı arasında sansarın ev kedisiyle karşılaşması, yavru tilkiler, çakallar, puhu kuşları, tilkinin ağzında kanatlı bir hayvan taşıması, kınalı keklikler, karacalar, yaban domuzları ve yaban tavşanları yer aldı.
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Tilkilerle kekliklerin aynı bölgede bulunduğu anlar da dikkat çekti.
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Ganos Dağları'ndaki zengin yaban hayatını gözler önüne seren görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.
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