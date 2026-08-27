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GündemGanos Dağları'nın gizli yaşamı kamerada! Fotokapan birbirinden özel anları böyle kaydetti
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Ganos Dağları'nın gizli yaşamı kamerada! Fotokapan birbirinden özel anları böyle kaydetti

27.08.2026 - 19:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ'ın Ganos Dağları'ndaki zengin yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.

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Ganos Dağları'nda doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, birbirinden özel anları kaydetti.

2Ganos Dağları'nın gizli yaşamı kamerada! Fotokapan birbirinden özel anları böyle kaydetti

Görüntülere yaban hayatı arasında sansarın ev kedisiyle karşılaşması, yavru tilkiler, çakallar, puhu kuşları, tilkinin ağzında kanatlı bir hayvan taşıması, kınalı keklikler, karacalar, yaban domuzları ve yaban tavşanları yer aldı.

3Ganos Dağları'nın gizli yaşamı kamerada! Fotokapan birbirinden özel anları böyle kaydetti

Tilkilerle kekliklerin aynı bölgede bulunduğu anlar da dikkat çekti.

4Ganos Dağları'nın gizli yaşamı kamerada! Fotokapan birbirinden özel anları böyle kaydetti

Ganos Dağları'ndaki zengin yaban hayatını gözler önüne seren görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

5Ganos Dağları'nın gizli yaşamı kamerada! Fotokapan birbirinden özel anları böyle kaydetti

 

 

6Ganos Dağları'nın gizli yaşamı kamerada! Fotokapan birbirinden özel anları böyle kaydetti

 

 