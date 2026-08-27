Balıkesir'de atık su tepkisi: Susurluk'ta 1,5 yıldır çözüm bekleniyor

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Karşıyaka Mahallesi'nden gönderilen görüntüler ve vatandaşların iddialarına göre, yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı bölgenin atık sularını taşıyan terfi istasyonunda uzun süredir sorun yaşanıyor. Mahalle sakinleri, atık suyun açık alana aktığını ve buradan Susurluk-Simav Çayı'na ulaştığını iddia etti.