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Hayvanlarını otlatırken buldu! Tarladan bakliyat değil miras fışkırıyor

27.08.2026 - 20:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hayvanlarını otlatırken buldu! Tarladan bakliyat değil miras fışkırıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Araplı kasabasında hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, merada hayvanlarını otlatırken deniz canlılarına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda fosil kalıntısı tespit etti.

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Bölgede daha önce küçük çaplı kalıntılara rastladığını belirten Atıl, son araştırmalarında mercimek ve nohut büyüklüğünden başlayıp daha büyük boyutlara ulaşan çok sayıda deniz salyangozu ve tanımlanamayan canlı fosili bulduğunu ifade etti. Arazi genelinde yoğun bir fosil çeşitliliğiyle karşılaştığını vurgulayan Atıl, alanın paleontolojik açıdan incelenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Hayvanlarını otlatırken buldu Tarladan bakliyat değil miras fışkırıyor

Hayvancılık yaparken doğadaki kalıntılara denk geldiğini belirten Atıl "Değişik gördüğümüz taşları incelediğimizde fosil olduğunu gördük, gözlemledik. Daha önceden de küçük çaplı bulduk. Daha büyüğünü bulduk. Bu işe hevesimiz daha da arttı. İnceledik, araştırdık. Bu tarla mercimek küçüklüğünde, nohut büyüklüğünde sanki buraya zamanında fosil ekilmiş gibi. Bu kadar çeşitliliğin çok olması Yozgat'ımızın geçmiş insanlık tarihinin birçok medeniyetlere ev sahipliği yaptığı gibi burada da biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmış. Belki milyonlarca milyarlarca yıl önce canlılar yaşamış" dedi.

Hayvanlarını otlatırken buldu Tarladan bakliyat değil miras fışkırıyor

Önceden de bu tür kalıntılara denk geldiğini ifade eden Atıl, "Gün geldi deniz, salyangoz fosilleri bulduk. Daha inceledikçe şu an ismini bilemediğim pek çok fosile denk geldik. Daha önce bu işe bakan kurumlara seslendik. Burada gelip incelensin. Dünyanın geçmiş döneminde ne tür hayvanlar yaşamış? Ne tür biyolojik çeşitlilikler yaşanmış? Burası araştırmaya müsait. İlime büyük bir ışık tutacağına inanıyorum. Ben çobanım. Buranın saklı cennet, fosil cenneti olduğunu düşünüyorum. İncelenmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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