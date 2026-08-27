Türkeli’de küçük ölçekli tarımsal üretim büyük ürün verdi

4

"Biz ailemiz için küçük ölçekte başladık ve oldukça güzel sonuç aldık. Özellikle kavunlarımızın 3 kilogramın, karpuzlarımızın ise 4 kilogramın üzerine çıkması ve lezzetinin güzel olması bizi sevindirdi. Türkeli’de uygun alanlarda kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin yaygınlaşabileceğini düşünüyoruz" diyen Yıldırım, hemşehrilerine de çağrıda bulundu.