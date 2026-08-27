Türkeli’de küçük ölçekli tarımsal üretim büyük ürün verdi
Sinop'un Türkeli ilçesinde uygun alanlarda yapılan küçük ölçekli tarımsal üretim, ortaya çıkan ürünlerle dikkat çekmeye devam ediyor.
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İlçenin Tümerkan Mahallesi’nde, hastane üst tarafındaki yaklaşık 2 dönümlük alanda Ahmet Yıldırım ve torunu Yavuz Kağan Yıldırım tarafından aile ihtiyaçları için yetiştirilen kavun ve karpuzlar, büyüklükleri ve lezzetleriyle dikkat çekti.
Aile olarak kendi tüketimleri için küçük ölçekte üretime başladıklarını belirten Ahmet Yıldırım, elde ettikleri sonuçtan memnun olduklarını ifade etti. Yetiştirdikleri kavunların 3 kilogramın üzerine, karpuzların ise 4 kilogramın üzerine çıktığını belirten Yıldırım, ürünlerin lezzetinin de kendilerini sevindirdiğini söyledi.
Yıldırım, Türkeli’nin iklim ve arazi şartlarının uygun bölgelerde kavun ve karpuz yetiştiriciliğine elverişli olabileceğini belirterek, ilçede bu tür üretimin yaygınlaştırılabileceğine dikkat çekti.
"Biz ailemiz için küçük ölçekte başladık ve oldukça güzel sonuç aldık. Özellikle kavunlarımızın 3 kilogramın, karpuzlarımızın ise 4 kilogramın üzerine çıkması ve lezzetinin güzel olması bizi sevindirdi. Türkeli’de uygun alanlarda kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin yaygınlaşabileceğini düşünüyoruz" diyen Yıldırım, hemşehrilerine de çağrıda bulundu.
Yıldırım, ilerleyen yıllarda ilçede üretimin artması halinde Türkeli’ye özgü bir ürün markasının ortaya çıkabileceğini belirterek, "Hemşehrilerimiz de değerlendirirse ileride ‘Türkeli karpuzu’ adıyla bölgemize özgü, bilinen bir ürün haline gelebilir. Küçük alanların bile üretimle değerlendirilmesinin hem aile bütçesine hem de ilçemize katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkeli’de aile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlayan bu küçük üretim, ilçede tarımsal potansiyelin değerlendirilmesi açısından da dikkat çekici bir örnek oldu.