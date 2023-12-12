Kamu çalışanlarının mesai saatleri değişti! Valilik duyurdu

“18 Aralık 2023 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere, 65 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesine göre ilimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 08:30- 12:30 ve öğle 13:30-17:30 olarak düzenlenmiştir.”