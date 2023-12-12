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Kamu çalışanlarının mesai saatleri değişti! Valilik duyurdu

Bilecik Valiliği’nce alınan karar doğrultusunda yeni mesai saati uygulamasına geçiliyor.

12.12.2023 - 08:16 |
Kamu çalışanlarının mesai saatleri değişti! Valilik duyurdu

Bilecik Valiliği’nce alınan karar doğrultusunda yeni mesai saati uygulamasına geçiliyor. Buna göre, Bilecik'teki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sabah saat 08:30’da başlarken 12.30'da öğle arası verilecek. Öğleden sonra 13:30'da yeniden başlayan mesai saat 17:30'da sona erecek.

Gelen açıklamada yer alan ifadeler ise şu şekilde;

“18 Aralık 2023 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere, 65 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesine göre ilimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 08:30- 12:30 ve öğle 13:30-17:30 olarak düzenlenmiştir.”

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