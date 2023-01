Kamu borçlarına yapılandırma müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, paketin ayrıntılarını madde madde sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren Kabine Toplantısı’nın ardından Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. 3 ayların tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, her sene olduğu gibi bu sene de 3 ayların herkes için sorgulama, arınma, yenilenme, manevi zenginleşme fırsatı olması temennisinde bulundu. Erdoğan, 3 aylar boyunca yapılacak hayırların, ibadetlerin Allah katında kabulünü diledi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihinin 18 Haziran olduğunu ancak bu tarihin hem Kurban Bayramı arifesine dolayısıyla hac dönemine, hem üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınav takvimine, ilk ve orta öğretim okullarının tatiline denk gelmesi sebebi ile güncellenmesi ihtiyacı doğduğunu söyleyen Erdoğan, Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamak yanında milli iradenin en yüksek katılımla tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük" dedi.

Anayasa’da belirtilen usullere uygun şekilde ülkeyi bu tarihte seçime götürmek istediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümün sevinci ve coşkusu ile bütünleşen 2023 seçimlerinin tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim; yürütmenin temsilcisi, Cumhurbaşkanı ve yasamanın temsilcileri milletvekillerinin aynı gün belirlenmesini sağlayan yeni yönetim sistemimizin 2'nci seçimi olacaktır. Uzunca bir süredir hayata geçirme mücadelesi verdiğimiz 2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini ülkemizin ve milletimizin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyetin kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık 1 asır içindeki her kazanıma sahip çıktıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan toprakları üzerindeki son devlet olan Cumhuriyetin ilk asrında yapılan her şeyi bundan sonrasının bir hazırlığı, bir girizgahı olarak kabul ettiklerini söyledi.

Yeni yönetim sisteminin ilk döneminde elde edilen tecrübelerin işaret ettiği iyileştirmeleri de yaparak ülkenin bu tarihi fırsatı değerlendirebilmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Erdoğan, küresel siyaset ve ekonomi düzeninin her gün bir yenisi zuhur eden krizlerle derinden sarsıldığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekti.

Bu kritik süreçte Türkiye'nin her alanda kendi vizyonuna sahip olmasının, kendi programlarının uygulamaya koymasının, kendi hedefleri doğrultusunda yol yürümesinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, geçmişte başlattığı her kalkınma atılımının önü darbeden teröre kadar nice engellerle kesilen Türkiye’nin artık özgün politikaları ve eylemleriyle geleceğe yürüme dirayetine kavuştuğunu ifade etti.

Güven ve istikrar ikliminin ülkeye sadece 20 yılda asırlık kazanımlar sağladığını dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin bu güçlü ve kararlı duruşunu kabul etmek istemeyenler olduğunu, söyledi.

Erdoğan, “Yıllarca bu ülkenin ve milletin Adeta iliğini sömürerek kendi refahı ve güvenlik düzenlerini sürdürenler kolay kolay vazgeçmeyecektir. Eser ve hizmet altyapısı sağlam, siyasi iradesi kendi elinde, askeri ve teknolojik imkanları artan Türkiye'yi kabullenmeye yanaşmayanlar sonuna kadar direnecektir. Biz, bugüne kadar verdiğimiz mücadele ile kimsenin ne dediğine, ne istediğine, neyi dayattığına bakmadan istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde üstesinden geldiğimiz her mücadele ile geleceğimize daha bir başka güvenle bakmayı başardık" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, geçmişte kendi krizleri içinde boğulup kalan Türkiye’den küresel krizleri fırsata dönüştürebilen Türkiye günlerine gelindiğini belirterek Türkiye’yi kendi sorunları altında ezmek için kullanılan araçların ya tamamen etkisiz hale getirildiğini ya da sınırlar dışına atıldığını söyledi.

Ülkenin terör örgütlerinin tehditlerini bertaraf ederek bölgesel çatışmalara karşı korunaklı hale geldiğini, istikrara destek olacak seviyeye yükseldiğine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye ekonomisinin küresel emperyalistlerin, hırslarının ürünü operasyonlara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi, ve ihracatı ile dünyanın takdirini kazanan bir yere geldiğini belirtti.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye kadar her alanda vizyonları destekleyen yaygınlığa ve etkinliğe kavuşulduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye diplomasisinin bölgede ve dünyada yaşanan her türlü gerilimi, çatışmayı, insani krizi, hakkaniyet ve barış zemininde yönetecek bir itibara sahip olduğunu kaydetti.

Erdoğan, hala çözülmesi gereken sıkıntılar, azaltılması gereken yükler, aşılması gereken handikapların olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin potansiyelinin ve imkanının hepsinin üstesinden gelmeye yeterli olduğunu söyledi.

Ülkeye 20 yıldır verilen hizmetleri Türkiye Yüzyılı inşasıyla taçlandırmak istediklerini söyleyen Erdoğan, maziden atiye kurulan köprünün kilit taşı olarak gördükleri bu atılımın tamamlandığında tarihe ve millete karşı olan sorumluluğu hakkıyla yerine getirmiş olmanın huzuruna kavuşacaklarını dile getirdi.



"Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizin milli vizyonu olarak sizlerin takdirine sunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla Türkiye Yüzyılını herhangi bir siyasi program değil ülkenin milli vizyonu olarak vatandaşların takdirine sunduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısından bugüne eser ve hizmetlerle vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği programla yönelik açıklamalarda bulundu.

Pazar günü Romanlarla bir araya geldiğini kaydeden Erdoğan," Bizi bağırlarına bastıkları için hepsine teşekkür ederim. Cuma günü sayın Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptık. Bursa'da da verimli bir gün geçirdik. Toplu açılış törenine katıldık, gençlerle bir araya geldik. Dün de şehir merkezi ile havalimanı arasını konforlu hale getirecek bir projenin açılış törenine katıldık. Paris'te bile yok. Paris'teki metronun çatısı akıyor. Bizim metromuzun durumu her türlü dört dörtlük. Avrasya Tüneli'nin boğazın altından geçirdiğimizde olmaz diyorlardı. Oldu. Siz geçmişinizden bu yana kaç tane köprü yaptınız. Yavuz Sultan Selim Köprümüzü yaptık. Osman Gazi Köprümüzü yaptık. 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde 6 dakika da karşıdan karşıya geçiyorsun. Kağıthane metro hattı her bakımdan yerli ve milli. Bu eserimizle artık otobüs beklemeye gerek yok. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşıyorsunuz. Böyle bir güzelliğe İstanbul’umuz kavuştu. Ulaştırma Bakanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yarın Kültür Bakanlığımızın ödül törenine katılacak, Çarşamba günü MGK toplantımıza başkanlık edeceğim. Cuma günü Bilecik'teyiz. Cumartesi günü de inşallah Denizli'ye gideceğiz. Bu arada yurt içi ve yurt dışı gündemle ilgili temaslarımız, görüşmelerimiz olacak" dedi.



İsveç'teki provokatif eylemler

İsveç'te yaşanan provokatif eylemlere sert tepki gösteren Erdoğan,İsveş2in NATO üyeliği ile ilgili," Bu süreçte toplantılarımız devam ediyor. Ama üzerinde durmam gereken bir konu İsveç'in Kur'an-ı Kerim'i yakmasına kadar varan eylemleridir. Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı, diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Bu anlayışa göre, hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme hele hele bu yönde eylemde bulunma özgürlüğüne sahip değildir. Nefret ayrımcılık suçu olarak ağır yaptırımlara tabii bu ilke bizce de yerinde bir yaklaşımdır. İsveç’teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese hakarettir. Kur’an- Kerim’ yönelik alçak saldırının Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleşmesi bizim açımızdan konuyu hem dini hem milli bir mesele haline dönüştürüyor. Haçlı seferlerinden biri Avrupa’da İslam ile Türk kavramının eş tutulduğunu biliyor, bundan da milletçe iftihar ediyoruz. Üstelik bu zihniyet uzunca bir süredir eli kanlı terör örgütlerine kucak açmayı da demokrasi kılıfıyla meşrulaştırma çalışıyor. Milyarlarca Müslüman’ın inancıyla birlikte 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının manevi şahsiyetine saldıran bu zihniyetin son eylemi asırlardır bir arpa boyu yol alınamadığının işaretidir. Rabbimizin koruması altındaki Kur’an- ı Kerim bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez. Bu sapkınlığı teşvik edenler ve ya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Buna karşı durmak bizim için hem dini hem de milli bir meseledir" diye konuştu.



"Bu taşkınlığa göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını hesap etmişlerdir"

Yaşanan aşkınlığa göz yumanların hiç şüphesiz sonuçlarını hesap etmiş olduklarını söyleyen Erdoğan," Ülkemizin Büyükelçiliği önünde, böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar. Başta söyledik terör örgütlerine caddelerinizde cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO’ya girme konusunda b destek bekleyeceksiniz, böyle bir desteği bizden beklemeyin. Birileri bize namussuzluk yaptığı zaman, alçaklık yaptığı zaman ona haddini bildiririz.

İsveç yönetiminin bizlere hak ve özgürlükten bahsetmesine hiç gerek yok. Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız, Önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Müslümanların dini inancına saygı gösterecekseniz. Eğer bu saygı göstermeyeceksiniz kusura bakmayın NATO konusunda herhangi bir destek görmeyeceksiniz" dedi.

Türkiye'nin 2023 yılına girdiği dönemde önceliklerinin en başında tüm unsurlarıyla ekonomiyi Türkiye Yüzyılı’na hazırlama gayretleri olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaşanan olağanüstü gelişmelerin tesirini gidermek için milletin her bir kesimine yönelik destekler verildiğini belirtti.

En büyük sıkıntı olan enflasyonu yüzde 64'e düşürdüklerini bildiren Erdoğan," İnşallah yüzde 50, yüzde 40'lara indiğini de göreceğiz. 2023'ten ümitli olmak için sebebimiz çoktur. Çünkü iyi bir hazırlık yaptık. İyi bir altyapı kurduk. Geçtiğimiz yıl yaşanan gelişmelerin ülkemiz üzerindeki olumsuzlukların bertaraf etmek için milletimizin her kesime destek paketi hazırladık. Sadece yaptığımız düzenlemelerle ile vazgeçtiğimiz vergi gelirimiz 290 milyar liranın üzerindedir. Bu yöntemle 290 milyar liralık bir kaynağı evinde kullandığı elektrikten marketinde yaptığı alışverişine kadar günlük hayatının pek çok safhasında vatandaşımızın cebinde bıraktık. Hanelerde kullanılan doğalgazın yüzde 80’ini elektriğini yüzde 60’ını sübvanse ederek dünyayı kasıp kavuran enerji krizinin insanımıza etkisini en aza indirmeyi başardık. Bugün evinde kullandığı doğalgaza bin lira ödeyen bir vatandaşımız devletinin hazinesinden üste 4 bin lira daha vererek asıl maliyeti karşıladığını biliyor" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında başlatılan aile destek programının kapsamını genişleterek vatandaşların zor gününde yanında olduklarını kaydeden Erdoğan, “Bu ay itibari ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın aylık barınma bütçesini artırarak 2 milyar 250 milyon liraya çıkardık. Ocak ayında yeniden düzenlediğimiz haliyle yaşlı aylığını bin 537 liradan yaklaşık 2 bin liraya, yüzde 40 - 60 engelli aylığını 1600 liraya, yüzde 70 üzeri aylığını yaklaşık 2 bin 400 liraya yükselttik. Sadece bu ay 3 buçuk milyon haneye 740 milyon lira elektrik tüketim destek ödemesi yaptık. İhtiyaç sahibi 8 milyon 897 bin kişinin sağlık sigortası için 3. 2 milyar lira ödemede bulunduk. Ücretli çalışanlarımıza, işverenlerin yapacağı gıda yardımlarını gelir vergisinden istisna tuttuk. Kamu görevlilerimize maaş zamları yanında memur ve emeklilerimize de refah payı artışı ile ilave imkan sağladık. Asgari ücreti 8 bin 507 liraya, en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liraya çıkardık. Bunu yaparken asgari ücret desteğini 100 liradan 400 liraya çıkartarak işverenlerimizin yükünü azalttık. Gelir ve damga vergisi kesintisini tüm maaşların asgari ücret kadarki kısmından kaldırdık. Temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere pek çok üründe KDV indirimine gittik. Sözleşmeli kamu görevlilerini kadroya geçirdik. EYT düzenlemesini hazırladık, Meclis çalışmasını takip ediyoruz. Kendi alanında Cumhuriyet tarihimizin en büyük kampanyasını başlattık. Bunları yaparken üretimin ve istihdamın kaynağı olan reel sektörü ihmal etmedik. İş dünyamızın tüm kesimleriyle finansmana erişimini sağlayacak paketleri devreye aldık. Kullanılan kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesini sağlayacak mekanizmalar kurduk. Hali hazırdan 14 farklı alanda faaliyet gösteren firmalarımızı kredi politikalarımızla destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçilecek bir müjdeyi paylaşan Erdoğan," Vergi daireleri , gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Düzenleme ile borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları bu kapsamda olacağı için taraflara itilafları sonlandırma fırsatı sunuyoruz. Yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak borçlarına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenleme ile endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İcralık borcu olan vatandaşlarla ilgili de bir müjdeyi de paylaşan Erdoğan, "2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ev takiplerini sonlandıracak bir düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak Vatandaşlarımızın vergi dairelerimize olan, 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçlarının cezalarını tahsilden vazgeçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan son olarak trafik ceza puanları ile ilgili bir müjdeyi de şu sözlerle aktardı:

"Bilindiği gibi ülkemizin karayolu altyapısını yaptığımız bölünmüş yolar, otoyollar ve tünellerle hızlı , konforlu, güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Bu sayede ölümlü trafik kazalarında sadece 5 yılda neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Salgın döneminde artan ihracatımız ve iç piyasadaki canlılık sebebi ile karayollarındaki ticari seferlerde daha büyük bir hareketlilik yaşandı. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış aldığımız tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebi ile sürücülerimizin ceza puanlarında ciddi artışa sebebiyet verdi.

Yapacağımız düzenleme ile sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."