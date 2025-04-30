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Kameraların bantla kapatıldığı otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı

30.04.2025 - 00:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kameraların bantla kapatıldığı otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun gittiği Le Meridien Hotel’in kamera görüntülerinin kapatılmasına ilişkin otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun gittiği Le Meridien Hotel’in kamera görüntülerinin kapatıldığı tarihte söz konusu otelin Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan savcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen Oğurlu, ilerleyen saatlerde polise ifade verecek.

Öte yandan, aynı otelin müdürü olan Sinan Udil’in yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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