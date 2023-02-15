Tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak Hititler dÃ¶neminden kaldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen AdÄ±yaman'daki Kahta Kalesi, depremlerin etkisiyle hasar gÃ¶rdÃ¼.

Ä°Ã§inde su sarnÄ±cÄ±, mescit, toplantÄ± salonu, zindan, mazgallar, Ä±rmaÄŸa inen su yolu, gÃ¼vercinlik merdiveni, kapalÄ± geÃ§iÅŸ galerileri bÃ¶lÃ¼mleri de olan kalenin, depremin etkisiyle bazÄ± taÅŸlarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Tarihi kalenin bir kÄ±smÄ±nÄ±n da doÄŸal nedenlerle zaman iÃ§inde yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kaldÄ±ÄŸÄ± biliniyordu. Depremlerden sonra kalenin son hali havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

"TAÅžLAR DÃœÅžTÃœÄžÃœ ZAMAN BÄ°Z UYKUDAN KALKTIK"



Eski Kahta kÃ¶yÃ¼nde oturan Erol Bulgur, "BurayÄ± Ã§ok sayÄ±da turist ziyaret ediyordu. Depremlerden dolayÄ± zarar gÃ¶rdÃ¼, duvarlarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±. Deprem gecesi, taÅŸlar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ zaman biz uykudan kalktÄ±k. Bu memleket turizm bÃ¶lgesi. Ä°lerleyen zamanlarda onarÄ±lmasÄ± gerekir" dedi.