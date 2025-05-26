Kahreden ihmal! Devrilen taş kemerin altında kalan doktor hayatını kaybetti, eşi yaşam savaşı veriyor

Olay dün Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bulunan Verdant Düğün Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi.

Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine, düğün salonunun çıkışında bulunan taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çiftlerden Mehmet Fatih Baltacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin (50) de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin jandarmadaki ifadesinde, kemer üzerinde branda olduğu, rüzgarın etkisiyle kemerli yapıyı bu brandanın yıktığı, yaşanan olaydan ötürü üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TABİP ODASI’NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İzmir Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İhmalkarlık, özensizlik, adam sendecilik, genç bir hekim arkadaşımızı, Dr. Mehmet Fatih Baltacı'yı hayattan kopardı. Hastalara şifa olmak için defalarca acil servise girmiş bir hekim yaralı bedeniyle girdi bugün acil servise. Menemen Devlet Hastanesi'nde görev yapan meslektaşlarımızın yoğun uğraşına rağmen ne yazık ki hayata döndürülemedi" denildi.