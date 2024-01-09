Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
09.01.2024 - 22:26 |
AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 22.20’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-09
Saat:22:20:09 TSİ
Enlem:38.00583 N
Boylam:37.49111 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/l4vg7mrkjI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi