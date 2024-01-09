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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09.01.2024 - 22:26 |
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 22.20’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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