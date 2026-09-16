Meteoroloji tek tek açıkladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. 16 Eylül 2026 hava durumu raporuna göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.