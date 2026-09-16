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Meteoroloji tek tek açıkladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

16.09.2026 - 09:09Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Marmara’nın doğusu, Ege’nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 16 Eylül 2026 il il hava durumu...

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1Meteoroloji tek tek açıkladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. 16 Eylül 2026 hava durumu raporuna göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

2Meteoroloji tek tek açıkladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

3Meteoroloji tek tek açıkladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

İL İL BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 27
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

4Meteoroloji tek tek açıkladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Antalya: Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

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