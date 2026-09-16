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Avcılar'da TIR alev aldı: Park halindeyken korkuttu

16.09.2026 - 09:20Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Avcılar'da TIR alev aldı: Park halindeyken korkuttu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde park halinde bir TIR alev alev yandı. İtfaiye güçlükle müdahale ederek söndürdü.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi’nde park halindeki TIR'da bilinmeyen nedenle başladı. Park halindeki 34 ZL 6084 plakalı TIR’dan önce duman, ardından alevler yükseldi. Çevredekilerin yangın tüpleri ile müdahalesi yetersiz kalırken, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye kısa sürede olay yerine geldi.

Avcılarda TIR alev aldı: Park halindeyken korkuttu

Ekiplerin müdahalesi ile alevlerin hediyelik eşya yüklü dorseye sıçraması önlendi. Köpükle yapılan soğutma çalışmasının ardından, TIR’ın dorsesindeki hediyelik kutuların bir bölümü çıkarılarak, içeride yanan parça olup olmadığı kontrol edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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