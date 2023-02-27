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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan metal fabrikasına ürün çıkartmak için giren işçiler, tavan ve kolonların çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

27.02.2023 - 12:58 | | Engin ÖZMEN- Caner AKSU/DULKADİROĞLU(Kahramanmaraş),(DHA)
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan bir metal fabrikasında, iddiaya göre, iş yeri sahibi, bazı işçileri paket ürünleri içeriden çıkartmak için görevlendirdi. Tavan ve kolonların çöktüğü fabrikada işçiler, enkaz altında kaldı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, Ali Çam, İdris Nacar, Mehmet Canlı ve İbrahim Burak Öztürk'ü yaralı kurtardı. Kolonun altında kalan İsmail Alakız ise hayatını kaybetti. Yaralanan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraşta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

Fabrika önüne gelen işçi yakınları ise iş yeri sahibinin mallarını kurtarma derdine düştüğünü, girilmesi yasak fabrikaya işçileri soktuğunu belirterek, tepki gösterdi.

Kahramanmaraşta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

Öte yandan ağır hasar alan fabrikanın duvarlarında ve girişteki danışmaa ofisinin kapısındaki iş güvenliğine ilişkin uyarılar dikkat çekti. Ofis duvarında 'İş güvenliği bu noktada başlar' ile fabrika duvarlarında 'Önce iş güvenliği' yazısının olduğu görüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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