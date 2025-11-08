GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş Göksun’da işçi servisi devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş Göksun’da işçi servisi devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş Göksun’da işçi servisi devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

08.11.2025 - 21:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş Göksun’da işçi servisi devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Andırın-Göksun kara yolunda seyir halindeki H.H. (30) yönetimindeki inşaat işçilerini taşıyan 31 AJY 086 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin öldüğü belirlenirken, sürücü H.H. ile birlikte 6 işçi de yaralandı.İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren 2 işçinin cenazesi ise otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel Haberler

Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu
#Gündem

Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

Manisa'da üzerine çelik kapı düşen yabancı uyruklu işçi, öldü
#Gündem

Manisa'da üzerine çelik kapı düşen yabancı uyruklu işçi, öldü

Kahramanmaraş Göksun’da işçi servisi devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
#Gündem

Kahramanmaraş Göksun’da işçi servisi devrildi: 2 ölü, 7 yaralı