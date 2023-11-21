Kadın cinayetleri için mahkemeden emsal karar! Eski sevgilisinin ölümüne sebep oldu, cezası açıklandı

Kaza, geçen yıl 13 Eylül'de Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde meydana geldi. Enes Satılmış yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Şeyda Kocaoğlu'nun kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyda Kocaoğlu, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Enes Satılmış ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ölen sürücü Şeyda Kocaoğlu'nun ailesinin, kazaya karışan Enes Satılmış'ın, kızlarının eski sevgilisi olması ve bazı tehdit mesajları attığını iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sanık Satılmış hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırlandı.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 13 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında sanık Enes Satılmış, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocaoğlu'nun şikayetçi ailesinin avukatları Bengü Bilgin ve Ayşegül Kocaoğlu'nun itirazıyla dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, dosyada bozma kararı verdi. Ceza dairesi, bozma kararında sanığın olası kastla hareket ettiği ve bu yüzden eksik ceza tayin edildiği gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

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YENİDEN YARGILANDI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararının ardından tutuklu sanık Enes Satılmış, yeniden hakim karşısına çıktı. Salonda Şeyda Kocaoğlu'nun şikayetçi babası Serkan Kocaoğlu ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Satılmış, "Takip amacım olsa önüne neden geçeyim? Sol şeritte hızlıca gidiyordum. Arkamdan araç geldiğini görünce yol verdim. Asla şeridimden çıkmadım. Şeyda ile 3 yıl birlikteliğimiz oldu ama bu sürede nereden baksanız 30 defa ayrılmışızdır. Attığım mesajlar ayrılık mesajlarıydı. Hiçbir zaman öldürmek gibi bir amacım yoktu. Bugüne kadar kılına dahi zarar vermedim. Ben böyle bir şey yapacak insan değilim. 1 yıldır eğitimimden geri kaldım. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

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'KAZA DEĞİL, CİNAYET'

Serkan Kocaoğlu ise "Bu olay bir trafik kazası değildir. Bu bir cinayettir. Evet kızım kendisini seviyordu. Sanık, kızımı tehdit etmiştir. Kızımın ehliyeti varken, sanığın olay tarihinde ehliyeti yoktur. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanık Enes Satılmış'ı, 'Olası kastla kadını kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından takdiri indirim uygulanarak cezası müebbede düştü. Heyet, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Duruşma sonrası DHA'ya açıklamalarda bulunan baba Serkan Kocaoğlu, "Bu bir cinayettir. Kadın cinayeti nasılsa, benim kızımın trafik kazası da öyle bir cinayetti. Onun için uzun bir zaman avukatlarımızla hukuk mücadelesi verdik. Sonunda hak ettiği cezayı aldı. Yüce adalete teşekkür ediyorum. Bu karar benim yüreğime su serpmiyor. Bu karar evladımı geri getirmeyecek belki ama adalet sonunda yerini buldu. Kızım bu şahıs ile sevgiliydi, ayrıldı. Saplantılı olduğu için kızımı tehdit ediyordu. Araba ile sıkıştırıp bu kaza meydana geldi" diye konuştu.

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'KADIN CİNAYETLERİ İÇİN EMSAL OLABİLİR'

Avukat Bengü Bilgin ise "Sanığın çelişkili ifadeleri vardı. İlk ifadeleri ile son ifadeleri farklıydı. Bu karar kadın cinayetleri arasında bir emsal olabilir. Çünkü günümüzde kadın cinayetleri silahla vurularak, camdan atılarak ve yakılarak oluyor. Bu da kadın cinayetinin başka bir türü olarak emsal olabilir. Yüreğimizin bir tarafı mutlu, bir tarafımız hiçbir zaman iyileşmeyecek. İçimiz ve vicdanımız çok rahat. Adalete güvendik ve karşılığını aldık" dedi. (DHA)