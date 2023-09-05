Ataşehir'de iş yerinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Kent Sokakta bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle spor salonunda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam etmekte. 3 binaya sıçrayan yangın havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak, CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak yangınla ilgili olarak bilgileri aktardı. Albayrak, "Çatıda başladı yangın, arkadaşlar vardığı zaman çatıda başladığın ilettiler yangın söndürüldükten sonra nedeni anlatacak. Yan binaya sıçradı ve müdahale edildi. Sıkıntılı olmasa da söndürülmesi biraz zaman alacak. Yandaki binanın çatısına sıçradı. Yan binada herhangi bir mahsur kalma gibi bir sıkıntı yok. " dedi.

CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, yangına ilişkin detayları şu ifadelerle paylaştı;

Çevrede çok sayıda bina olduğunu belirtelim. Yoğun bir duman söz konusu. Konut ve iş yerlerinin olduğu bir alan olduğunu belirtebiliriz. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve polis ekipleri de orada. Yangının diğer konutlara ve iş yerlerine sıçramaması için hummalı bir çalışma var.

Trafik kapandı, yollar kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun bir çalışması var. Karadan müdahale görebiliyoruz.