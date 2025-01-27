Kadıköy bit pazarında 15 yaşındaki İtalyan genç bıçaklandı! 'Çok yakışıklısın' deyip omuz attı sonra bıçağa sarıldı

Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören Mattia Ahmet Minguzzi, 3 dil bilen, aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan pırıl pırıl bir öğrenciydi. En büyük hobilerinden biri de arkadaşlarıyla buluşup kaykay kaymaktı. Beyoğlu Galata'da Firuzağa Mahallesi'nde yaşayan Mattia ve iki arkadaşı, kaykay malzemesi ve kıyafeti bakmak için Kadıköy Salı Pazarı'nda haftada iki gün kurulan bit pazarına gitti.

'ÇOK YAKIŞIKLISIN' DİYEREK LAF ATTI!

Sabah'ın haberine göre 24 Ocak Cuma günü pazara giden 3 arkadaş alışveriş yaparken, iddialara göre iki çocuk şüpheliden biri, omuz atarak, 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' yanıtını verdi. İddiaya göre o noktadan ayrılan şüpheli, birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek Mattia Ahmet Minguzzi'ye saldırdı.

5 BIÇAK DARBESİ!

Küçük çocuğu vahşice hedef alan saldırgan B.B.(15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan talihsiz çocuğa yerdeyken tekmeler attı. O anlar, pazardaki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Esnafın araya girmesine bile fırsat tanımayan iki saldırgan hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

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KADIN DOKTORUN İLKYARDIMI HAYAT KURTARDI!

Vahşete tanık olan bir kadın doktor, hızlıca müdahalede bulundu, kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kadın doktorun ilkyardımı sayesinde hayatta kalmayı başaran Mattia, ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mattia Minguzzi, ağır yaralı halde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Ameliyat sırasında Mattia'ya 9 ünite kan verildi. Mattia'nın iç organlarının zarar görmesi nedeniyle sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, doktorların yoğun çaba harcadığı belirtildi.

Acı haberi alan ailesi hastaneye koştu. İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin uğradığı saldırı büyük üzüntüye neden oldu. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de bizzat hastaneye gelerek aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente de sık sık aileden Mattia'nın durumu hakkında bilgi almayı sürdürüyor.

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SALDIRGANLARIN SABIKASI KABARIK ÇIKTI!

İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Kadıköy Asayiş Büro Amirliği polisleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, İtalya polisinin de aile ve Türk polisiyle görüşerek konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Saldırının ardından sıkı bir çalışma başlatan polis iki saldırganı da yakaladı. Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, yaralıyı yerde tekmeleyen U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen iki saldırgan tutuklanarak cezaevine konuldu.

MALTEPE'YE KAYKAY KAYMAYA GİDECEKLERDİ

Anneanne mimar Aynur Akıncılar, olayın yaşandığı gün sosyal medyadan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan yardım istedi. SABAH'a konuşan anneanne, "Olayın şokunu yaşıyoruz. Alışveriş yaptıktan sonra Maltepe'ye kaykay kaymaya gideceklerdi. Aslında sık sık oraya giderler ve biz de sürekli kendilerine eşlik ederdik. Çok üzgünüz. Benim çocuğum pırıl pırıl bir çocuktu.

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"BEN NEREDEN SENİN KARDEŞİN OLUYORUM"

1 yıl Malta'da kaldıktan sonra geçen yıl İstanbul'a dönmüşlerdi. 3 dil bilen, çifte vatandaşlık sahibi, gelecek vadeden bir çocuk. Çok sakin, kimseye zararı olmayan, hiçkimseyi incitmeyen, çok kibar, çok güzel bir çocuktur. Bir çocuk, omuzdan çarpıyor. Sonrasında 'Çok yakışıklısın' diyor. Oğlumuz da, 'Pardon kardeşim' yanıtını veriyor. 'Ben nereden senin kardeşin oluyorum' dedikten sonra darp etmeye başlıyorlar.

HERKESTEN DUA BEKLİYORUZ

İçlerinden biri bıçakla saldırıyor. Akciğerini, böbreğine, kalbine isabet ediyor. Bir kadın doktor ilk müdahaleyi yapıyor ve suni teneffüs yapıyor. O kadından Allah razı olsun. Herkesten dua bekliyoruz." diye konuştu.

BABA ANDREA MİNGUZZİ DE SABAH'A YAŞANANLARI ANLATTI

Oğlunun tedavi gördüğü hastaneden bir an olsun ayrılmayan baba Andrea Minguzzi de SABAH'a yaşananları anlattı. Andrea Minguzzi, "Annesinden para alıp, izin istemiş. Kaykayla ilgili parça ve kıyafet alacaklarmış. Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş.

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"İÇ ORGANLARI İYİ DEĞİL"

Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Doktorlarımız iyi ilgileniyorlar. Doktorlara ve dualara emanetiz." dedi. Oğlunun bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini anlatan ünlü şef, "İtalya Büyükelçisi aynı gün ziyaretimize geldi. İtalyan polisi de bilgi aldı. Başkonsolos da sık sık arıyor." ifadelerini kullandı.

DANİLO ZANNA DA İLE DE YAKIN ARKADAŞ!

İtalyan şef Danilo Zanna da ile de yakın arkadaş olan şef Andrea Minguzzi, 16 yıl boyunca Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalıştıktan sonra Malta'daki ABD Büyükelçiliği'nden teklif alınca bu ülkeye gitti.

Aile, geçen yıl Malta'dan İstanbul'a dönme kararı alırken, Andrea Minguzzi son olarak Zincirlikuyu'daki ünlü bir İtalyan restorantta Executive Şef olarak çalışmaya başladı.