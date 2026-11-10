Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTokat’ta milyonluk tesis kaderine terk edildi: Görenlerin İçi sızlıyor!
HaberlerGündem Haberleri Tokat’ta milyonluk tesis kaderine terk edildi: Görenlerin İçi sızlıyor!

Tokat’ta milyonluk tesis kaderine terk edildi: Görenlerin İçi sızlıyor!

10.11.2026 - 10:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Tokat’ta 2015 yılında Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan sosyal tesis son görüntüsü ile görenleri hayrete düşürdü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Tokat’ta milyonluk tesis kaderine terk edildi: Görenlerin İçi sızlıyor!

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından inşaatına 2011 yılında başlanan ve 2015 yılında hizmete açılan Gıj Gıj Dağı’ndaki 3 katlı tesisin son görüntüleri dikkat çekti. Yapıldığı dönemde 3 milyon TL’ ye mal olan TSO Seyir Tepesi Sosyal Tesisi çürümeye terk edildi.

2Tokat’ta milyonluk tesis kaderine terk edildi: Görenlerin İçi sızlıyor!

Toplam 21 dönümlük bir alan üzerinde yükselen ve 800 metrekare kapalı alana sahip olan konumu ve mimarisiyle öne çıkan tesisin bugün atıl durumda bulunması, yöre halkının tepkisine neden oldu.

3Tokat’ta milyonluk tesis kaderine terk edildi: Görenlerin İçi sızlıyor!

Tesisin son durumundan üzüntü duyduğunu söyleyen yöre sakinlerinden Çetin Kamil Genç; "Havanın güzel olması sebebiyle Seyir Tepesine geldim. Gördüğüm manzara beni şok etti.2015 yılında açılan bu tesis yaklaşık 4 yıl hizmet verdikten sonra tesis kapatıldı ve yaklaşık 7 senedir tesis atıl durumda bekliyor. Tesiste kimsenin olmamasından dolayı dış cephe camları olsun, kapılar olsun, musluklar olsun, elektrik panoları olsun sökülmüş. Talan edilmiş. Tabii ki bu durum içler acısıdır" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi