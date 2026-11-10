Tokat’ta milyonluk tesis kaderine terk edildi: Görenlerin İçi sızlıyor!

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Tesisin son durumundan üzüntü duyduğunu söyleyen yöre sakinlerinden Çetin Kamil Genç; "Havanın güzel olması sebebiyle Seyir Tepesine geldim. Gördüğüm manzara beni şok etti.2015 yılında açılan bu tesis yaklaşık 4 yıl hizmet verdikten sonra tesis kapatıldı ve yaklaşık 7 senedir tesis atıl durumda bekliyor. Tesiste kimsenin olmamasından dolayı dış cephe camları olsun, kapılar olsun, musluklar olsun, elektrik panoları olsun sökülmüş. Talan edilmiş. Tabii ki bu durum içler acısıdır" dedi.