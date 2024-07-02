Kabine'de görev değişimi! 2 yeni bakan atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum atandı.

Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Kemal Memişoğlu atandı.

MURAT KURUM KİMDİR?



Murat Kurum, 1976 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı.



Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1999). Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. (2017)



İnşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. (1999-2005)



TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yaptı. (2005-2006)



TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. (2006-2009)



T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. (2009-2018 Temmuz.)



Murat Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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SİYASİ KARİYERİ



2018’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.



Görevi boyunca TOKİ ile birçok sosyal konut kampanyaları hazırladı, 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı.



Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından uzun süre bölgede kalarak geçici yaşam alanlarının kurulmasını, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul’da 39 millet bahçesi yapımını başlattı, bakanlığı döneminde 13’ünü tamamladı.



2018-2023'te bakanlık görevini sürdüren Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.



31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

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KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.

1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

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2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Prof. Dr. Memişoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.