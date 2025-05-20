Japon arkeolog Omura hayatını kaybetti! Emine Erdoğan'dan taziye mesajı

1972 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve Kalehöyük'te 1985'ten itibaren kazı başkanlığı görevini yürüten arkeolog Sachihiro Omura, hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Sachihiro Omura, kaldırıldığı Kaman Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sachihiro Omura, eşi ve Yassıhöyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura ile enstitü konutunda yaşıyordu.

Sachihiro Omura, Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelmişti.

Kaman ilçesinde kazı çalışmalarına 1985'te ekibiyle başlayan Dr. Sachihiro Omura, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarını da takip etmişti. Dr. Sachihiro Omura, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" ile de ödüllendirilmişti.

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırşehir'de hayatını kaybeden, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün Kurucu Başkanı Arkeolog Dr. Sachihiro Omura için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

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"Türk-Japon dostluğunun en kıymetli simalarından, Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi, değerli arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünü kurarak iki ülke arasında kalıcı bir gönül köprüsü inşa eden Dr. Omura'nın Anadolu arkeolojisine yarım asrı aşan katkılarına, Japonya Altes Veliaht Prens ve Altes Prenses Akishino ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi ziyaretimizde tanıklık etme fırsatımız olmuştu. Aziz hatırasını ve ortak mirasımıza yaptığı katkıları daima minnetle anacağız. Ailesine, sevenlerine ve bilim camiasına başsağlığı diliyorum."

EMİNE ERDOĞAN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırşehir'de hayatını kaybeden Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Kaman Kalehöyük kazılarına öncülük eden, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" sahibi Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Dr. Sachihiro Omura'nın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kaman'da yeşeren kültürel miras, onun emeğiyle yoğruldu. Türk milletine olan sevgisi, tevazusu ve bilime olan sadakatiyle Türk-Japon halklarının kalplerini birbirine bağladı. Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum. Başta kıymetli eşi Masako Omura olmak üzere, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."