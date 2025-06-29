İzmir'de üç ayrı orman yangını: Köye sıçradı! Müdahale sürüyor

Tire ilçesi Alacalı Mahallesi'nde yaklaşık bir saat önce makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler Alacalı Mahallesi'ndeki evlere sıçradı. Alevlerin evleri ve hayvan damlarını tehdit etmesi üzerine tahliyeler başladı. Evler tamamen boşaltılırken, hayvanlar da damlardan çıkarılarak güvenli alanlara alındı. Büyük panik yaşanan köyde, Tire Belediyesi İtfaiye ekipleri, İzmir Büyükşehir İtfaiye Grubu ve Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözlerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bazı evlerin ve hayvan damlarının yangından büyük zarar gördüğü, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için köylülerin de desteğiyle ekiplerin yoğun mücadele sergilediği bildirildi.

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı.

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Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor.

Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor. Emniyet ekipleri de TOMA'larla yangına müdahale ediyor.

Yangında çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının olduğu bölgede otoyola çıkış yolları kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR VALİSİ ELBAN'IN AÇIKLAMASI

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri arasında saat 12.57'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin saat 13.12'de yapıldığını bildirdi.

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Elban, orman yangınına 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu 678 personelin sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Vali Elban, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerimiz tedbiren devre dışı bırakılmış, müdahaleler hava araçları açısından yalnızca uçaklarla sürdürülmektedir. Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır."