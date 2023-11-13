GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de ticari araca silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

İzmir'de ticari araca silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Çağatay Arpaz hayatını kaybetti, kardeşi ve arkadaşı yaralandı.

13.11.2023 - 12:40 | | DHA
İzmir'de ticari araca silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Olay, sabah saatlerinde Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 232 Sokak'ta meydana geldi. İçinde Çağatay Arpaz, kardeşi A.A. ve arkadaşı E.G.'nin bulunduğu 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca, iddiaya göre kendilerini takip eden motosikletteki kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Kredi kullanımında yeni dönem! Erişim kolaylaşacak, detaylar netleşti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKredi kullanımında yeni dönem! Erişim kolaylaşacak, detaylar netleşti Haberin Tüm Görselleri

Çağatay Arpaz hayatını kaybetti, kardeşi A.A. ile arkadaşı E.G. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

Taksiciler yeniden zam istedi! Yeni tarifeyi de açıkladılar

Taksiciler yeniden zam istedi! Yeni tarifeyi de açıkladılar

Sağanak yağışlar etkili oldu! Sağanak bir çok ilde sele neden oldu: Korku dolu anlar böyle görüntülendi

Sağanak yağışlar etkili oldu! Sağanak bir çok ilde sele neden oldu: Korku dolu anlar böyle görüntülendi

İzmir'de ticari araca silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de ticari araca silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var