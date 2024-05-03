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MSB duyurdu! 32 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, 'Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadeleri kullanıldı.

03.05.2024 - 13:39 |

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Cesur, Azimli ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!

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