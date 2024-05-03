MSB duyurdu! 32 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, 'Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadeleri kullanıldı.
03.05.2024 - 13:39 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:
Cesur, Azimli ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!