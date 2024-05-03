Öğrenciler servis kiraladı! Dolmuşçular, minibüsü durdurup darp etti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde olay, dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, fakültelerine gidip, gelmek için bir süre önce özel öğrenci servisi kiraladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddiaya göre; öğrencilerin servis kiralamasına tepki gösteren bazı minibüs sürücüleri, okul çıkışında ilçe merkezinde seyir halinde olan öğrencilerin kiraladığı servisin önünü araçlarıyla keserek durdurdu. Önü kesilen servis şoförü ve öğrenciler ile minibüs şoförleri arasında tartışma çıktı. Hat üzerinde çalışan sürücülerin saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, darp raporu alan öğrenciler, şikayetçi odu. Servis içi ve dışında yaşananlar da öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Şikayet üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA; 4 GÖZALTI

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, “Şüpheli Ö.D.’nin kullanımındaki araçla, T.D.'nin sevk ve idaresinde yer alan öğrencilerin bulunduğu minibüsün önünde durarak aracı sağa çektirdikten sonra T.D. ile şüpheli Ö.D'nin minibüs durağındaki kulübe içerisinde konuştukları sırada, K.D., S.Y. ve H.Y. adlı şüpheliler ile minibüste bulunan öğrencilerden F.Ö., E.D., M.Ö. arasında çıkan arbede sonucunda meydana gelen yaralanma olayıyla ilgili olarak şüpheliler K.D., S.Y., H.Y. ve Ö.D. gözaltına alınmışlardır. Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir” denildi.

3 AY ÖNCEKİ OLAY DA GÖRÜNTÜDE

İlçedeki bazı dolmuşçuların, ekmekleriyle oynandığı gerekçesiyle, 22 Ocak’ta KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerinin, kiraladıkları servis midibüsünün önünü ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda keserek durdurdukları da ortaya çıktı. Sahil yolunda durdurulan midibüste yaşananlar da kameraya yansıdı. Görüntüde; midibüsten inen çok sayıda üniversitelilerin öfkeli dolmuş şoförlerini ikna etmeye çalıştığı yer alırken, bazı dolmuşçularını bağırdığı duyuluyor.

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KTÜ’DEN AÇIKLAMA

KTÜ Rektörlüğü de yazılı açıklamada bulunarak, servis şoförü ile öğrencilerin darp, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedildi. Öğrencilerin, dolmuşlarda yer bulamadıkları gerekçesiyle servis kiraladıkları belirtilen açıklamada, “Üniversitemizin Sürmene ilçesinde bulunan KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün öğrencileri tarafından ‘dolmuşlarda yer bulamadıkları’ gerekçesiyle özel servis kiralanmış, kiraladıkları servisin önü Sürmene’den Trabzon istikametine hareket halindeyken 2 Mayıs 2024 tarihinde ‘dolmuş şoförü’ olduğu öne sürülen kişiler tarafından kesilmiştir.

Maalesef servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerimiz darp, tehdit ve hakaretlere maruz kalmıştır. Yaşanan çirkin olay ve arbedenin görüntüleri, sosyal medyada tüm açıklığı ile gözler önüne serilmiştir. Çıkan haberler, yayınlanan görüntüler ve öğrencilerimizin şikayetleri üzerine harekete geçen Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları gözaltına almış, Trabzon Valiliğimizce konuya ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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‘GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK’

Öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan KTÜ yönetimi, sürecin de yakın takipçisi olacaklarını vurguladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sürecin yakın takipçisi olan Rektörümüz ve yönetim ekibi, yaşanan gelişmeleri saati saatine takip etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Bilinmesini isteriz ki; 68 yıllık köklü bir geçmişe sahip, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak öğrencilerimizin güvenliği ve refahı için en üst düzeyde hassasiyet göstermekte ve gerekli adımları atmaktan geri durmamaktayız. Bu çerçevede üniversitemizin, toplumsal huzur ve güvenliğe katkı sağlamak üzere ilgili tüm merciler ile iş birliği içinde olduğunu belirtmek isteriz. Gelinen noktada, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızdan ve Türkiye’nin en huzurlu ve öğrenci dostu şehri olan Trabzon’umuz sınırları içerisinde, öğrencilerimizin hak ettikleri güvenli ortamı sağlamaya devam etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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