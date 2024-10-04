İzmir'de sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 2 ayda 266 gözaltı
İzmir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayda düzenledikleri operasyonlarda 266 şüpheliyi gözaltına aldı.
04.10.2024 - 15:03 | | Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk pornografisi gibi paylaşımlarda bulunan şüphelileri takibe aldı. 1 Ağustos ile 30 Eylül arasında yapılan çeşitli operasyonlarda, toplam 266 şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.