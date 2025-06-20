İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kınık ilçesi Hamzahocalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.